El Mónaco de Falcao ante la poderosa Juventus, la otra semifinal

Mónaco, liderado por el descaro del delantero Kylian Mbappé, recibe esta tarde a Juventus de Turín, considerado el equipo más sólido en Europa, con la meta de tomar impulso para clasificarse a la final de la Liga de Campeones en Cardiff. La ida de las semifinales de la Champions enfrentarán en el coqueto Louis II a dos conjuntos con aspectos antagónicos, la juventud y frescura del Mónaco, cuya edad media es de 25,3 años, contra la experiencia de La Vecchia Signora (28,2 años). El Mónaco, finalista derrotado en la edición de 2004, es el tercer equipo más goleador del continente europeo (95 tantos en 34 partidos) y Juventus uno de los más sólidos (apenas dos tantos en diez encuentros de la presente edición de la Champions). Los potenciales rivales del Real Madrid y el Atlético de Madrid en la final del 3 de junio lideran con holgura sus respectivos campeonatos y volverán a encontrarse en el máximo torneo continental después de la eliminación monegasca hace dos temporadas en los cuartos de final. Antes, se habían enfrentado en otras semifinales, las de 1998, que también cayeron del lado italiano. Los anfitriones tienen en duda a dos pilares del equipo del portugués Leonardo Jardim, el ofensivo lateral francés Djibril Sidibé, que se recupera de una apendicitis, y el poderoso medio centro galo Tiémoué Bakayoko, que se rompió la nariz en un entrenamiento la pasada semana. Juventus, dos veces campeón europeo, sufrirá una notable baja: la del alemán Sami Khedira, sancionado. El entrenador Jardim se presentará con un 4-4-2, donde destacan jóvenes valores como el interior zurdo Thomas Lemar (21 años), el creativo portugués Bernardo Silva (22), el medio centro brasileño Fabinho (23), el veterano colombiano Radamel Falcao y Mbappé, que a sus 18 años ha encadenado 18 goles en sus últimos 18 partidos. Enfrente, el técnico bianconero, Massimiliano Allegri, buscará confirmar la tradición positiva ante el Mónaco y, para ello, se encomendará al módulo táctico que anuló tácticamente al Porto en los octavos y al Barcelona en las semifinales: el 4-2-3-1. Por delante del veterano portero Gianluigi Buffon, que a sus 39 años busca su primera Copa de Europa, actuarán Leonardo Bonucci y Giorgio Chiellini, con los brasileños Álex Sandro y Dani Alves en los dos laterales. En el once del Juventus, también sobresale el trío formado por el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, el argentino Paulo Dybala, que a sus 23 años deslumbró al mundo con su actuación en cuartos ante el Barcelona, y el croata Mario Mandzukic. El también argentino Gonzalo Higuaín será el único delantero de los turineses y buscará romper una sequía goleadora europea que le dura desde el 7 de diciembre, cuando le marcó al Dinamo Zagreb en la última jornada de la fase de grupos. Alineaciones probables: Mónaco: Subasic; Touré, Glik, Jemerson, Mendy; Fabinho, Joao Moutinho, Lemar, Bernardo Silva; Radamel Falcao y Mbappé. Juventus: Buffon; Alves, Bonucci, Chiellini, Sandro; Marchisio, Pjanic, Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuaín. Árbitro: Mateu Lahoz (ESP). Estadio: Louis II, con capacidad para unos 18.000 espectadores.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo