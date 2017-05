"El culpable número uno soy yo, me equivoqué en la formación"

El entrenador leproso Diego Osella dijo que el "culpable número uno" de la derrota en el clásico por 3 a 1 por haberse equivocado en la formación titular. Además, lamentó los "errores tontos" cometidos en los goles de Rosario Central y agregó que no tuvieron claridad a la hora de buscar el partido. También dijo que ahora el plantel tiene como "desafío" recuperarse del resultado de este domingo.

En conferencia de prensa, el DT de la Lepra recordó que en la previa señaló que el este tipo de encuentros se definen "en los detalles" y agregó que el equipo tuvo "errores tontos". "El partido fue luchado. Lo fuimos a buscar sin claridad. Central sostuvo el resultado en el primer tiempo y en el segundo fue igual. Aprovecharon las oportunidades y punto", sostuvo.

Osella se adjudicó la responsabilidad del resultado y dijo que se "equivocó" en la formación titular. "Se pagan caro los errores. En este caso me hago cargo. Desde el juego equivocamos el camino, no supimos generar (peligro). Fue una búsqueda sucia, no clara, con circulación de juego", indicó y explicó que en los tres goles del canalla hubo errores en la defensa. "Después de una mala salida nos convierten. En el segundo gol largamos la marca (de Marco Ruben). Descontamos y después otro error. Son demasiados", disparó.

"Hay que continuar. No se puede pedir permiso y parar. Hay que levantarse. En la primera parte del torneo salimos fortalecidos después del clásico. Hace un tiempo digo que tenemos un desgaste. Ahora tenemos el desafío de levantarnos rápido", consideró.

Consultado sobre el flojo nivel defensivo en los últimos dos encuentros, en los que Newell's recibió siete goles, destacó: "Lo que era nuestro sostén en dos partidos se vino abajo. Son cosas que me fastidian y mucho. Nos jugamos muchas cosas todos. El culpable número uno soy yo".

Sobre la salida de Facundo Quignon tras el primer tiempo, subrayó que tuvo un golpe y mostró "que no podía seguir" en el campo de juego.