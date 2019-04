El ex juvenil de Newell's que anunció con felicidad que le ganó al cáncer

“Que vuelva a rodar la pelota, le gané, LE GANÉ AL CANCER. Feliz feliz feliz”. Así expresó su felicidad el futbolista Ignacio Cuffaro, formado en Newell's, luego de superar un cáncer de testiculos que lo tenía temporalmente alejado de las canchas.

Cuffaro hizo inferiores en Newell's y actualmente está jugando en el fútbol de Eslovenia.

Que vuelva a rodar ⚽️, le gané, LE GANÉ AL CANCER. Feliz feliz feliz. ������ — Ignacio Cuffaro ������⚫️ (@ICuffaro) 22 de abril de 2019

En una entrevista con el medio Al Ángulo, Ignacio contó como descubrió su enfermedad: "Mientras me bañaba detecté una dureza en un testículo, cosa que en el otro no sucedía. Fui al médico, pensando que no era nada, o bien era algo normal. Y me dijeron que era cáncer".