El gol de arco a arco de un santafesino que da vueltas al mundo

La pelota no dobló en la altura de La Paz (como decía Passarella), rebotó dos veces y besó la red. El portero santafesino se quedó con todos los flashes.

Matías Dituro es un arquero de 29 años nacido en la localidad de Bigand, muy cerca de Rosario. Este fin de semana su gol de arco a arco atajando para el Bolívar de La Paz causó asombro y no tardó en recorrer el mundo como una de las curiosidades de la jornada futbolística.

