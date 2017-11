Emotiva carta del plantel del Sevilla a Berizzo: "Míster, te sobran huevos para superar esto"

Luego de que se conociera que Eduardo Toto Berizzo tiene cáncer de próstata, los jugadores del Sevilla difundieron una emotiva carta en la que manfiestan un fuerte apoyo al entrenador.

“Mister te sobran los huevos para superar todo esto, te has ganado nuestro respeto y cariño, y queremos decirte que cuentas con tu equipo”, dice el texto que todos los integrantes del plantel, donde juegan entre otros el ex Central Walter Montoya y el ex Newell's Ever Banega, compartieron en las redes sociales.

Estamos con vos Toto !!!! pic.twitter.com/9Y1f7MHLy7 — Ever banega (@Ever10Banega) 22 de noviembre de 2017

El presidente de Sevilla, José Castro, también ofreció su apoyo para Berizzo: “Lo importante es que Berizzo está fuerte y a la espera del tratamiento que vaya a seguir. Esa es una cuestión personal y a partir de ahí tenemos que dejar claro que él es nuestro entrenador. No imaginamos ningún escenario en el que no lo sea y vamos a apoyarlo y a volcarnos con él, porque estamos seguros de que su problema tendrá solución. El quiere total normalidad, está animado y lo está llevando con naturalidad”.