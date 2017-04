Esta vez no: Barcelona no pudo con Juventus y se despidió de la Champions

Los de Luis Enrique casi no pudieron vulnerar el férreo esquema defensivo que impuso el equipo italiano para conservar la ventaja de 3-0 conseguida la semana pasada en Turín, con dos goles del cordobés Paula Dybala y otro del defensor Giorgio Chiellini.

No hubo segundo milagro para el Barcelona, que este miércoles no pudo con la Juventus como local y el empate sin goles dejó al equipo de Lionel Messi fuera de carrera en la Champions League.

