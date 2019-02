Ferrari, ante la duda de los hinchas: "Es normal porque nunca me vieron dirigir"

Tras la salida de Edgardo Bauza, el flamante entrenador de Rosario Central, Paulo Ferrari, brindó una entrevista en la previa a su presentación como DT oficial, que tendrá lugar este lunes. Expresó que analiza el equipo que jugará este martes por Copa Argentina ante Sol de Mayo y adelantó que solo estarán en el once inicial "los que estén al cien por cien". Agregó que tiene "un buen plantel" y que su única duda es cómo están los jugadores. "No tenemos mucho tiempo para trabajar, pero queremos que ya se note un cambio", declaró.

En un diálogo exclusivo con Alberto Lotuf y David Luis (A Diario, Radio 2), el Loncho afirmó que su prioridad son los partidos por la Copa Argentina y el choque ante Belgrano por la Superliga. Sobre el encuentro de este martes evitó dar precisiones, pero adelantó que podría repetir a algún jugador que haya enfrentado a Lanús el pasado viernes. "Mañana entran los que están al cien", subrayó.

"Es normal que el hincha tenga expectativa porque nunca me vio dirigir, es lo más normal que puede pasar. Le pasó a todos los técnicos que arrancaron, hoy me toca a mí. Estoy tranquilo, convencido de lo que quiero del equipo. Sé lo que quiere el hincha. No tenemos mucho tiempo para trabajar, pero queremos que ya se note un cambio", comentó.





El Loncho pondría una formación alternativa. (Alan Monzón / Rosario3)



Ferrari adelantó que subirá a un grupo de jugadores de inferiores para entrenar con el plantel de primera división. "Los vamos a ir rotando para que todos entrenen con jugadores de primera. A los chicos en las inferiores se los puede formar, pero se terminan de pulir en primera. Se encuentran con otro ritmo. Queremos que tengan roce profesional", señaló.

Consultado por el dibujo táctico que usará en Central, respondió: "Uno le pone nombre a los esquemas para ordenar, pero no creo en los esquemas. Comparto lo que me decía (César) Menotti cuando me dirigió en 2003, que los jugadores se mueven y en una misma jugada podés cambiar de esquema dos o tres veces. Uno lo puede acomodar a las características de los jugadores".

"Vamos a ver un equipo protagonista que busca al rival, que trata de meterle ritmo al juego", añadió.

El Loncho no desconoce la situación de los promedios, por lo que enfatizó que ante Belgrano "hay que sumar de a tres sí o sí". "La prioridad es ganar todo lo que juguemos. Tenemos que sacar puntos en el torneo local", finalizó.