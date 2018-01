Figueroa, un mes afuera de las canchas por un esguince

La pretemporada ñubelista arrojó este lunes una mala nueva: Víctor Figueroa sufrió una lesión y estará un mes fuera de las canchas, por lo que Juan Manuel Llop no lo contará en las primera jornadas de 2018 de la Superliga.



Según el parte médico oficial difundido en redes sociales del club, el Negro sufrió un esguince de rodilla izquierda que dañó el ligamento interno y la recuperación le demandará treinta días, por lo que recién podría regresar recién ante San Lorenzo.



De este modo, se perdería los choques con Arsenal, Estudiantes y Colón, además del cotejo amistoso de este próximo jueves a las 22 ante Banfield en Santa Fe.



De todas formas, Figueroa no venía siendo titular, ya que en el mediocampo conforman la línea creativa (al menos eso se vio en el 1-1 con Belgrano) Fertoli, Sarmiento y Cabrera. El ex Chacarita jugó para los suplentes.