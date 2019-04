Fydriszewski: “Me mandé una cagada grande y asumo las consecuencias”

Francisco Fydriszewski salió a hablar después de aquel incidente que tuvo con su camioneta de madrugada y luego de la probation que le concedieron. El delantero de Newell's aseguró que se mandó “una cagada grande” y agregó que asume “las consecuencias como un hombre”. Dijo que se quiere quedar en la Lepra y también dio detalles de las tareas comunitarias que deberá cumplir en un club y en una escuela de Capitán Bermúdez, de donde es oriundo.

En diálogo con Zapping Sport, el programa que conduce Luis Ricossa en Radio 2, Fydriszewski aceptó hablar de todo lo que le pasó aquella noche, de su presente y del futuro. “Yo estoy bien, ya pasó un tiempo y esto es cuestión de tiempo. No pude responder dentro de la cancha porque quedamos eliminados de la Copa, pero terminé entrenando normal con el grupo. En ese sentido me siento bien”, confió.

“Mi destino todavía no lo sé. Yo me quiero quedar en este club del que soy hincha, pero no lo decido yo”, aseguró.

“Yo me hago responsable de lo que hice. Fue una cagada grande la que me mandé, encima en el momento que estamos. Fue muy juvenil lo que hice. Cometí un error y pedí disculpas a mis compañeros, al técnico y a la gente de Newell's”, confesó el Polaco.

Luego afirmó que “no queda otra que levantar la cabeza, actuar como un hombre y seguir trabajando”.

¿Qué pasó esa noche?

Sobre lo que sucedió concretamente esa madrugada en que la policía lo detuvo conduciendo su camioneta a gran velocidad y alcoholizado, explicó: “Se dijeron muchas cosas. Venía de comer un asado en mi casa. Me volví solo, eran las 2 y media o 3 de la mañana. Obvio que era tarde porque al otro día tenía que entrenar, pero yo no estaba en un boliche ni nada por el estilo”.

Y aclaró que “estaba yendo desde la casa de mi viejo en Capitán Bermúdez a mi casa, que está en Granadero Baigorria”.

El delantero de Newell's acordó una probation, por la que deberá realizar tareas comunitarias: “Es lo que propusimos con mi abogado. Una vez por semana voy a ir al club Santa Catalina de Capitán Bermúdez a realizar acciones y también voy a hacer donaciones. También voy a darle una mano a la escuela en la que yo estudié”, precisó.

Luego destacó que “me va a servir hablar con los chicos y ponerme como ejemplo de las cosas que se deben hacer y las que no se deben hacer”.

Acerca de la reacción de sus compañeros, indicó que “el grupo no estaba en momento de prestarme mucha atención por lo que se estaba viviendo, pero todos me apoyaron. Les pedí disculpas a todos, uno por uno”.

Fydriszewski adelantó que va a estar “a estar a disposición de la reserva para la revancha contra Racing. No lo tomo como un castigo, lo pedí yo”.

“No sé si la sanción que me pusieron está bien o mal; es la primera vez que me pasa y tengo que aceptar las consecuencias porque reconozco que me mandé una cagada”, consideró el futbolista leproso. Y cerró diciendo que tiene “contrato con Newell's hasta junio del año que viene, con opción a seis meses más”.