Garcé reveló el misterio en Zapping Sport: ¿Por qué Diego lo llevó al Mundial?

Ariel Garcé habló de todo en los especiales de Zapping Sport, por El Tres. El Chino hizo un repaso de los momentos más importantes de su carrera, donde destacó su relación con Rosario Central. Además reveló por qué Diego Maradona decidió llevarlo al Mundial de Sudáfrica.

“Lo de Central fue un amor a primera vista", indicó a la hora de recordar su paso por el Canalla. También hizo mención a sus años en River y su vínculo con el Chacho Coudet en la dirección técnica. “La experiencia de dirigir a Central con él fue muy intensa. Aprendí muchísimas cosas y nos complementamos muy bien. Pero no fue todo lindo, tuvimos muchas peleas", admitió.

Pero lo más jugoso de la entrevista con el periodista Luis Ricossa fue el momento de hablar del Mundial de Sudáfrica, donde fue cuestionada su presencia y hasta objeto de cargadas con frases como “Garcé trae alfajores", en una bandera. El Chino explicó en detalle cómo fue su relación con Diego, quien era el técnico de la selección.

"Cuando estaba en Colón, me convoca Maradona para jugar contra Haití. No tenía ganas de ir pero mi hermano me convenció. A él y su gente les gustó la arenga que di. Diije: «La selección Argentina somos nosotros», entre varias cosas y eso (al DT) le gustó mucho".

"Un día me llama Mancuso y le dije: «Si me ponen en la lista del Mundial, le peleo a Tyson»", reveló el ex defensor.

Luego, manifestó cómo fue el llamado donde Maradona le confirmó que iba a ir al Mundial: "«Chino, jugá con el freno de mano puesto este finde porque sos uno de mis 23 gladiadores», me dijo Diego cuando me convocó".