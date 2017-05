Icardi está y varios históricos no: la lista de Sampaoli

En cambio, no fueron citados Ramiro Funes Mori y Marcos Rojos, ambos lesionados; Julio Buffarini, Emmanuel Más -titular en la era Bauza-, Enzo Pérez ni Ezequiel Lavezzi.

El delantero rosarino Mauro Icardi fue incluido este viernes como principal novedad en una renovada lista que confeccionó el DT Jorge Sampaoli para el seleccionado argentino, que a su vez no contará con Sergio "Kun" Agüero en los próximos amistosos con Brasil y Singapur, como se había anticipado en la semana.

