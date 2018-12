Jarlan Barrera: las idas y vueltas en la búsqueda del primer refuerzo de Rosario Central

Rosario Central está tras los servicios de Jarlan Barrera, volante ofensivo de Junior de Barranquilla que anoche perdió la final de la Copa Sudamericana a manos de Atlético Paranaense. Interés que se sostiene, a pesar de que en las últimas horas trascendió una información (luego desmentida por el propio futbolista) de un supuesto arreglo con Tigres de Monterrey.

El manager canalla, Mauro Cetto, se reunió con el mediocampista ofensivo en la propia Barranquilla y allanaron el camino para avanzar en la contratación una vez que se acabe el contrato con Junior, a fin de año. Y todo parecía encaminado, hasta que surgió la data de un hipotético precontrato firmado con el club mexicano.

De hecho, por redes sociales se difundió una foto en la que Barrera se encuentra con su tío, Carlos Valderrama, y dos intermediarios, Miguel Ángel Guerrero y Alessandro Monfrecola, este último encargado de esparcir la supuesta filiación de Barrera con Tigres de Monterrey.





La foto en cuestión. Barrera con su tío, Valderrama, y los dos agentes.



"No he firmado ningún contrato de trabajo con Tigres ni me consta que estas personas (Guerrero y Monfrecola) tengan un poder de parte del club para negociar conmigo. No hay gestiones avanzadas, no es así", escribió en una carta de advertencia Barrera al presidente del club mexicano, Miguel Ángel Garza Martínez, al que también amenazó con recurrir a FIFA para denunciar el "acoso" que viene sufriendo de su parte, en caso de que ambos realmente negocien en nombre de Tigres.



El documento enviado por el jugador al club Tigres.



La dirigencia canalla se mantiene expectante y el lunes, una vez que Junior juegue la final de la Liga Águila ante Independiente Medellín (viene de vencer 4-1), volverá a contactarse con el futbolista para seguir, tal como lo habían acordado (sin firma ni dinero de por medio), con la negociación.