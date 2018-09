Juan José Concina habló por primera vez tras el ataque a su negocio

El secretario general de Newell's Juan José Concina rompió el silencio después del ataque a balazos contra el negocio de su familia ubicado en Mitre al 2300. Afirmó que seguirá trabajando en la vida política del club. Por otra parte, dijo que no hay fecha para enfrentar a Estudiantes tras la suspensión del partido y agregó que hacen gestiones para que haya público visitante ante Colón.

Entrevistado por los periodistas Luis Ricossa y Julian Martín (Zapping Sport, El Tres), Concina dijo que un dirigente "no tiene que pasar por estas situaciones, momentos". "Uno está en el club para tomar decisiones. Si alguien piensa que no son acertadas, no es la forma de expresarlo o hacerlo saber", expresó.

"Me sorprendió de esta persona y de cualquiera", subrayó en relación a la consulta sobre el ataque del abogado Néstor Antenucci, que está detenido por el hecho.

También agradeció al ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y a la Policía de Investigaciones (PDI) por el trabajo realizado para detener al tirador. "Hicieron un trabajo impecable. En corto tiempo apresaron al sospechoso. Eso me dio tranquilidad para seguir participando en la vida política de Newell's", comentó.

"Estoy tranquilo por el apoyo de la Comisión Directiva y de mi familia. También porque el hecho se esclareció", aseveró.

Partido suspendido y gestión para hinchas visitantes

Concina también contó que no tienen información sobre la fecha en la que se disputará el partido suspendido ante Estudiantes de La Plata. Anticipó que para el choque ante Colón en Santa Fe, que se jugará el lunes 8 de octubre a las 21, gestionan la posibilidad de que haya hinchas visitantes.