Kempes criticó al Valencia y lo echaron del club

El ex delantero y campeón con el seleccionado argentino de fútbol Mario Kempes afirmó este domingo que las autoridades de Valencia de España, donde se desempeñaba como embajador desde 2013, lo echaron porque está "lejos" del club.

"Me echaron del Valencia porque dicen que estoy lejos, que al no estar cerca de ellos no puedo cumplir obligaciones. Si esto sirve para que el club mejore, bienvenido sea, pero yo sigo siendo de Valencia igual y seguiré opinando sobre el equipo cuando quiera", afirmó Kempes en diálogo con Agencia Télam desde los Estados Unidos.

Pero mis sentimientos para este Club no cambiarán , y seguiré dando mis opiniones sobre lo que desde mi punto de vista no sea correcto.Amunt — Mario Kempes (@ESPNMarioKempes) 5 de febrero de 2017

Kempes, de 62 años e ídolo indiscutido de Valencia a fuerza de goles, criticó el rendimiento del equipo luego de la goleada 4-0 en contra ante Eibar, como local, por la fecha 21 de la liga española, a través de su cuenta oficial de la red social Twitter.

"Señores, lamentablemente estamos en presencia de un equipo que está perdido. No hay juego, no hay dirección y son pocas las ganas que se ven", escribió el Matador luego del resultado adverso para Valencia que marcha décimosexto en el certamen, con 19 puntos, muy cerca de la zona de descenso.

"Me importa un carajo el título de embajador, porque yo era del Valencia antes de eso y voy a seguir siendo del Valencia. A mí me trajo el presidente anterior (Amadeo Salvo Lillo) a 2013 y las nuevas autoridades quisieron que siga, pero yo era embajador internacional, no nacional, o sea, ¿para qué querían que esté ahí si representaba al club en el exterior?", dijo Kempes a Télam.

El goleador del Mundial Argentina 1978, con seis tantos, señaló que desde el club no recibía noticias sobre la renovación de su contrato como embajador: "Era algo que me veía venir porque no se comunicaban conmigo y vino un empleado del club, en Estados Unidos, para decirme que no me renovaban el contrato".

Kempes indicó que está "preocupado" por el futuro futbolístico de Valencia: "Las cosas no salen bien, no se dan, pero tampoco ayudan para que se revierta", consideró el Matador.

Por último, el ex delantero de Rosario Central, River Plate e Instituto de Córdoba agradeció las muestras de afecto por parte los hinchas de Valencia: "Esto no quita nada de lo que viví en el club ni el amor que tengo con los hinchas. Esta gente (actuales autoridades de la institución) no puede borrar eso".

El cordobés Kempes jugó en Valencia en 1976-1981 y 1982-1984 donde marcó 149 goles en 245 partidos. El club Che pertenece desde el 14 de octubre de 2014 al empresario e inversor de Singapur, Peter Lim, y tiene como presidenta a la china Layhoon Chan.