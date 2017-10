Hernán Crespo lanzó explosivas declaraciones en relación al cambio de cancha para jugar el trascendental partido entre Argentina y Perú por las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018.

Contundente y sin piedad, el ex River y selección tiró: "La Bombonera tiene mal olor y se mueve porque está mal hecha".

"Es preocupante pensar que el hecho de cambiar de estadio, de llevarlo del Monumental a la Bombonera, te pueda generar un plus deportivo superior. Me parece una locura, una barbaridad, hasta una falta de respeto al jugador", dijo Crespo, en una entrevista con Fox Sports desde Europa.

"A todos nos gusta jugar con la cancha llena. A todos nos gusta que el hincha se estimule, motive, cante. Eso es lo mejor. Pero no hay una cancha mejor que la otra. Simplemente, por afecto y también por capacidad, no se puede comparar el Monumental con la Bombonera. River está en otro nivel", continuó el ex 9.

Para el remate de la entrevista afirmó: "Espero que haya un comité de seguridad y, si esto sigue pasando, hay que cerrar la Bombonera y modificar la estructura. Sería por la seguridad de todos. Me parece que la Bombonera no se mueve porque la gente grita, se mueve porque está mal hecha".