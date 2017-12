La Lepra no supo sostener la ventaja y Racing le arrancó un empate

Newell's no pudo administrar las dos ventajas obtenidas ante Racing y empató 2 a 2 con la Academia, por la undécima fecha de la Superliga de primera división, previa al encuentro más esperado del semestre: el del domingo que viene a las 17 ante Rosario Central.



Lo ganaba dos veces por los goles del portugués Leal a los 12' y Brian Sarmiento, de penal, a los 32'. Pero Lautaro Martínez a los 20' y Lisandro López a los 18' del segundo tiempo empardaron las acciones. Fue expulsado Nehuén Paz, quien se perderá el clásico de la ciudad.



El reparto fue justo, ya que el rojinegro no logró hacer pie en el segundo acto tras un muy bien primer tiempo. Volvió a cometer errores claves, como el de marcación en la pelota detenida que provocó el segundo tanto de los visitantes. Y si no era por Bruno Bianchi, que sacó casi en la línea un mano a mano de López, se quedaba con las manos vacías.



Con este empate, Newell's llega a las 13 unidades (10 si se le aplica el descuento de 3 por sanción administrativa), mismas que su rival de esta noche, que tuvo por primera vez en el banco a Juan "Lagarto" Fleita tras la renuncia de Diego Cocca. Ahora, intentará cerrar el semestre de la mejor manera ante el rival de siempre



El por qué



En el primer segmento, Newell's debió irse al descanso con una ventaja mayor que el 2-1 transitorio que logró. Porque mantuvo el nivel que había exhibido en el segundo acto del Monumental, con buenas prestaciones de Rivero, Sarmiento y Leal. Y porque tuvo las mejores ocasiones.



Los locales fueron veloces en las transiciones y claros con el balón en su poder. Una vez superados los embates iniciales de Lautaro Martínez, el juego ñubelista se aplomó y rápidamente llegó el primero de Leal, a los 12' con un cabezazo en el área chica.





#TNTSports | Luis Leal metió el salto de la pantera y marcó el 1-0 de cabeza. Mirá el gol de #Newells pic.twitter.com/y9F89KYm8o — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 3 de diciembre de 2017





Pero a los 20', en la única jugada colectiva y con juego desplegado de Racing, Martínez no lo perdonó. De todos modos, los del Chocho eran más. Sobre la media hora, tuvieron su premio con un penal polémico que Sarmiento cambió por gol. Y en el epílogo, pudieron marcar el tercero, pero el travesaño y Musso le dijeron que no a Brian y la Pantera.