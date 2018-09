La fuerte autocrítica del Loco Bielsa, que perdió el invicto pero no la punta

El equipo que dirige Marcelo Bielsa, Leeds United, perdió el invicto pero no la punta del torneo de segunda división inglesa al caer este sábado como local por 2-1 ante Birmingham.

El equipo del Loco sigue en lo más alto del certamen con 18 puntos aunque ahora comparte el liderazgo con Middlesbrough.

El técnico rosarino tomó nota del resultado y lanzó una autocrítica que lleva su sello: "La derrota se debió a un error mío. Tomé una mala decisión para este partido y en el momento en que lo corregí ya estábamos dos goles abajo".

Birmingham golpeó dos veces en el primer tiempo con tantos de Che Adams. En el segundo tiempo, Bielsa hizo varios cambios y acomodó el equipo pero sólo logró el descuento con Ezgjan Alioski.

“La propuesta que elegí para este juego al principio no fue la correcta. En los primeros 30 minutos no fuimos fluidos para mover el balón y no nos sentimos seguros porque no recuperamos bien el balón. Kalvin Phillips tuvo que consumir las consecuencias de un error que no cometió, el error lo cometí yo", dijo Bielsa.

"Mi equipo cometió errores técnicos pero fueron por la decisión que tomé antes del partido", reforzó.

Tras nueve fechas, el Leeds acumula cinco victorias, tres empates y una derrota. El torneo tiene 46 jornadas y otorga dos ascensos directos a la Premier League.