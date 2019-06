Increíble pero real. Argentina, dos veces campeón mundial y una de las potencias del continente, intentará cortar en esta inminente Copa América de Brasil 2019 una racha de 26 años sin títulos con la selección mayor.

Es que desde la conquista de la Copa América de Ecuador 1993, la Albiceleste disputó 17 torneos, fue siete veces subcampeón y vivió varias frustraciones: la principal, sin dudas, la final del Mundial 2014 perdida ante Alemania, pero también las dos fallidas ante Chile por el torneo continental y a través de los penales.

Batistuta y Ruggeri, con la copa en la mano.