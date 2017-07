La oposición de Newell’s desliza “intencionalidad” en la salida de Maxi

Y finalizan: “Este no es el modelo de Newell’s que queremos. Seguiremos trabajando para decir la verdad y junto a todos los leprosos frenar este camino de destrucción”.

Luego expresan que “la falta de respeto, las mentiras, la soberbia y la ineptitud de la comisión directiva es moneda corriente y ha generado en este año de gestión innumerables controversias con empleados, docentes, jugadores, ex cuerpo técnico, deportistas del club, socios e hinchas, finalizando con la salida de todos los referentes del equipo, disminuyendo el activo económico y futbolístico de Newell’s”.

En el primer párrafo del texto, se hace referencia a “la falta de idoneidad o la intencionalidad por parte de los actuales dirigentes” para que Maxi no continúe en la institución.

