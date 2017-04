La previa del duelo entre el Canalla y el Lobo en el Gigante

Entradas: Se pusieron a la venta ayer y hoy continúa el expendio de 12 a 20 en el Gigante de Arroyito. Hay solamente plateas para socios ($300) y para no socios ($550). Se exigirá la cuota de abril paga.

El dato de la semana: Montero hará 3 cambios en el equipo respecto al último partido: Villagra volverá al lateral por el lesionado Fernández, Musto retornará por Martínez tras cumplir la suspensión y adelante el chico Rivas reemplazará a Teo Gutiérrez quien no podrá jugar por acumulación de amarillas.

