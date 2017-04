Las curiosas imágenes de Newell's entrenando con ropa particular

Así de particular fue el panorama leproso en el predio de entrenamiento. En parte fue por la adhesión de los jugadores a la medida de fuerza de los trabajadores y en parte porque no hay gente que lleve la ropa de práctica a la lavandería.

Ya habían despertado curiosidad las imágenes del plantel de Newell's esperando para volar a Mar del Plata o bajando del micro en el estadio José María Minella con vestimenta particular. Pero este lunes por la mañana la escena fue casi inédita cuando el plantel profesional dirigido por Diego Osella salió a practicar en las canchas de Bella Vista con ropa deportiva que los jugadores llevaron desde sus casas.

