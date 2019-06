Maxi Rodríguez habló en conferencia de prensa este martes al mediodía, luego de un nuevo entrenamiento de Newell's en el predio “Jorge Griffa”. Como no podía ser de otra forma, las primeras preguntas estuvieron orientadas a la citación que le llegó para participar de los Juegos Panamericanos de Lima como uno de los mayores del seleccionado argentino Sub 23. En primer lugar aclaró que todavía no definió si aceptará el llamado, aunque también apuntó que “nadie”le “puede decir nada” si decide ir, lo que implicaría perderse las tres primeras fechas del torneo con la Lepra. En cuanto a este período de preparación, pidió “que los refuerzos lleguen lo antes posible”.

Ante la primera consulta sobre el tema de la selección, Maxi se encargó de aclarar la situación: “Lo que llegó al club es algo formal, una citación, pero todavía no hay nada confirmado de mi parte. Lo tengo que hablar con el entrenador”, aseguró.

Después remarcó: “Si tengo que ir a la selección, creo que nadie me puede decir nada, siempre fui lo más honesto posible y profesional en ese sentido”. E insistió: “Creo que nadie me puede decir nada si llego a aceptar esta convocatoria”.

El capitán y referente rojinegro consideró que “lo más importante es que el club no dependa de un jugador, que se forme un gran plantel”.

Sobre cómo recibió este llamado del seleccionador Fernando Batista, confió que “son sensaciones diferentes; uno tiene ganas porque sería vestir otra vez esa camiseta, pero también es importante quedarme acá en Newell's”. “No sé todavía si voy a ir; hubo una charla, me avisaron del interés”, reforzó.

Acerca de los partidos que se perdería con Newell's en caso de aceptar la citación, Maxi recordó su partida a Peñarol de Montevideo para restarle gravedad a una posible ausencia: “Estuve un año y medio afuera del club, creo que ahí fue más notoria mi ausencia que en dos o tres partidos como puede pasar ahora”.

“La verdad que fue una sorpresa, no me lo esperaba. A esta altura de mi carrera, poder volver a vestir la camiseta de la selección sería muy lindo. Pero no quiero hablar de algo que no tengo definido”, amplió.

Una vez agotado este tema, la conferencia giró hacia sus sensaciones en esta nueva pretemporada, rumbo a un campeonato que será muy difícil para Newell's: “La verdad que al plantel lo veo muy bien, hay tiempo para trabajar y eso es importante. Necesitamos mejorar en todos los aspectos, en estos últimos seis meses el equipo no estuvo como queríamos”, evaluó.

Y luego advirtió: “Esperamos que empiecen a llegar los refuerzos para hacer un equipo más competitivo”.

“Es verdad que todavía falta para el inicio del torneo, pero cuanto más tiempo lo tenés acá, mejor para que se adapten a los nuevos compañeros y a la idea del técnico”, agregó.