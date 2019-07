Enojado y decidido a hacerlo público, pero al mismo tiempo sereno, Lionel Messi declaró como nunca antes al término del triunfo por 2 a 1 sobre Chile en donde fue expulsado y afirmó sobre los arbitrajes y la Conmebol: "Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción”.

La Pulga vio la roja tras un cruce con Gary Medel que según él “con una amarilla se hubiese terminado” y lo consideró una penalidad por las declaraciones realizadas tras el partido anterior ante Brasil, cuando acusó a la organización de la Copa de no revisar dos penales para favorecer al equipo local.

Messi: "Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción y de esta falta de respeto que se nos hizo durante toda esta Copa". pic.twitter.com/BjHEN17iMu — TyC Sports (@TyCSports) 6 de julio de 2019

"Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción, de las faltas de respeto que sufrimos durante esta Copa América”, dijo y criticó “la corrupción, los árbitros y todo eso no permitieron que la gente disfrute del fútbol".

"Con una amarilla se hubiese terminado para los dos. Me pueden haber pasado factura por lo que dije la vez pasada y por ahí fue mandado", agregó el crack albiceleste. "Lamentablemente veo que está armada la Copa para Brasil", sumó.

Sobre posibles nuevas sanciones por la roja y por sus declaraciones, de cara a las Eliminatorias Sudamericanas, Messi no se achicó: "Que hagan lo que quieran, la verdad hay que decirla".

Como forma de protestar por lo que consideró una injusticia (el VAR tampoco revisó su expulsión), el 10 no asistió a la ceremonia de premiación por el tercer puesto.

Las frases más picantes del capitán

"Con una amarilla se hubiese terminado para los dos, pero bueno, quizás lo que dije la vez pasada pasó facturas".

"Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción, de las faltas de respeto que sufrimos durante esta Copa América. Estábamos para más y no nos dejaron estar en la final".

"La corrupción, los árbitros y todo eso no permitieron que la gente disfrute del fútbol".

"Se podría haber revisado la jugada de la expulsión y no se usó el VAR. Más allá de la bronca de no poder terminar este partido, me voy tranquilo".

"Siempre digo la verdad, eso me deja tranquilo. Después, si lo que digo tiene repercusiones no es parte mía, yo siempre soy sincero".

"Lamentablemente veo que está armada la Copa para Brasil. Ojalá el VAR y los árbitros no tengan nada que ver en esta final"

La roja a Messi y a Medel en el primer tiempo:

Las declaraciones de Messi después de la derrota ante Brasil y los dos penales no revisados por el VAR:

