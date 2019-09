Lionel Messi, que acaba de sumar el premio “The Best” a su impresionante vitrina, brindó una entrevista íntima y exclusiva al sitio oficial de la FIFA, donde opinó sobre el regreso de Diego Maradona al fútbol argentino como entrenador de Gimnasia de La Plata, de la selección argentina, de Lionel Scaloni y de sus nuevos objetivos. Y también insistió con su “sueño” de jugar en Newell's, aunque repitió que no sabe si se podrá dar finalmente.

Después de recibir con emoción el premio “The Best” al mejor futbolista del planeta en la temporada 2018/2019, acompañado por su esposa y por dos de sus tres hijos, Messi concedió una entrevista íntima al sitio oficial de la FIFA.

Una de sus respuestas más interesantes tuvo que ver con las sensaciones que le genera la vuelta de Diego Maradona al fútbol argentino: “Obviamente que me pone muy contento que haya vuelto, que pueda ser entrenador otra vez. Yo viví su época como técnico de la selección y la verdad que lo disfrutaba mucho, lo vivía al máximo. Ahora con Gimnasia lo debe hacer de la misma manera. Me encanta que esté en el fútbol argentino, donde creo que tiene que estar”, opinó.

Y a propósito del retorno de Diego, le preguntaron sobre su posible incursión en el campeonato argentino, un tema que Leo toca con frecuencia: “Sí, siempre lo dije ¿no? Es un sueño de chiquito poder jugar en el fútbol argentino, jugar con la camiseta de Newell’s. Pero bueno, no sé si lo podré hacer realidad. No pasa por mí solo. Tengo 3 hijos”.

El astro rosarino también elogió la decisión de confirmar a Lionel Scaloni como seleccionador argentino: “Es un entrenador que tiene las ideas claras, que sabe ver el fútbol, y sobre todo que lo transmite muy bien. Es fácil entenderlo, es efectivo y maneja muy bien los grupos. Creo que fue un acierto que lo dejen fijo y que pueda dar la tranquilidad que se necesita para trabajar en la selección”, aseguró.

Messi también expresó que se siente muy a gusto con el renovado grupo de jugadores de la selección argentina: “Sorprendido no, porque ya los conocía a todos y sé lo que son capaces de hacer. Los veo en sus clubes, ya sabía de la camada que venía atrás. Pero sí me sorprendieron a nivel humano. Había mucha gente que no conocía y fue una sorpresa muy linda poder compartir una Copa América con ellos. Ver que, al margen de grandes jugadores, son personas muy sanas y muy buenas”, destacó.

Por último, habló de su histórica rivalidad con Cristiano Ronaldo: “Por la rivalidad grande que existe en lo deportivo. Se generó por los últimos años, por el hecho de estar uno en el Barcelona y otro en el Madrid. Por ganar premios individuales. La gente quizás crea que va más allá del fútbol, pero no. Nosotros queremos lo mejor cada uno para su equipo. Y a nivel individual a los dos nos gusta ganar, no aceptamos perder. De ahí la competitividad que hay entre los dos. Lo importante es que quede ahí, en el terreno de juego”, finalizó.