Messi mostró su museo y tiró: "Un buen Mundial es estar entre los cuatro primeros"

Lionel Messi mostró su gran colección de camisetas, botines y balones de oro y se abrió a hablar de todos los temas a menos de un mes del comienzo del Mundial en una entrevista al canal TyC Sports.

"Hacer un buen Mundial es estar entre los cuatro primeros", le dijo al periodista Martín Souto sobre las expectativas de cara a Rusia 2018 y las posibilidades de llegar a instancias finales.

"Argentina merece estar ahí por la historia que tiene", afirmó y advirtió: "Entiendo que la sociedad en Argentina es complicada y, si perdemos, ellos mismos van a pedir que no estemos más".

Al ser consultado sobre quién es la selección que mejor está para ganar el Mundial no dudó en decir que es Brasil. "Están muy bien colectivamente, tienen buenos jugadores a nivel individual y como grupo funcionan bárbaro", dijo Leo, quien también destacó a otras selecciones: "España, por los jugadores que tiene y por la manera de jugar es hasta más vistosa que Brasil, también Alemania, porque siempre está ahi, y Francia porque tiene muy buenos jugadores, aunque por ahí lo que le juega en contra es que tiene muchos jóvenes".

"Es muy difícil salir de Barcelona", confesó Messi, quien agregó que "no necesito ir a otro equipo para demostrarle nada a nadie".

También recordó su renuncia a la selección al perder la final de la Copa América 2016. "Cuando dije que no jugaba más, me di cuenta que dí un mensaje erróneo. Lo pensé en frío y no era así, no era un buen mensaje para toda la juventud y la gente que pelea por sus sueños. Hay que intentar y pelear por lo que uno quiere".

Sobre lo que siente en el día a día fue claro e indicó que "no me interesa ser el mejor de la historia, nunca me lo propuse". "Cada vez que empieza un nuevo año intento ganar todo y dar lo máximo por mí y mis compañeros, intento superarme a mí mismo", continuó.

A esa declaración agregó que "no me gusta verme, ni repasar partidos viejos o jugadas, pero lo siento y sé que crecí en muchos aspectos y que incorpore muchas cosas nuevas".

Un museo al que no le falta nada

Messi dio la entrevista con más de 50 camisetas de fondo y mostrando los balones y botines de oro que ganó a lo largo de su carrera. Se trata de casacas utilizadas por él, pero también muchas son regalos de amigos, inclusive del Real Madrid, clásico rival de su equipo Barcelona.

El sentimiento por Newell's también lo refleja en su colección: una camiseta roja con el escudo del club que es hincha se ve en medio de las 10 de la selección y algunas como la 3 de Gerard Piqué y la 22 de Dani Alves, compañeros en el elenco Culé. Tampoco falta la 8 de su ídolo de la infancia, Pablo Aimar.

Pero algo llamó la atención: sobre una de las mesas, al lado de la 8 de Andrés Iniesta se encuentra una camiseta de Rosario Central. Se trata de la casaca suplente blanca con bastones amarillos y el número 25, aquel que usó su amigo Javier Pinola en su paso por el canalla.