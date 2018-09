Messi no fue nominado al premio The Best a mejor futbolista del año

Lionel Messi se quedó afuera de la terna que competirá el próximo 24 de septiembre por el premio The Best al mejor futbolista de la temporada, según se dio a conocer este lunes en una gala celebrada en Londres.



Serán el portugués Cristiano Ronaldo (Juventus), el croata Luka Modric (Real Madrid) y el egipcio Mohamed Salah (Liverpool) quienes lucharán por llevarse el premio de la FIFA.



Los nombres de los finalistas se difundieron en una gala celebrada en Londres y acompañada por la presencia de exfutbolistas como Peter Schmeichel, Sol Campbell, Nwankwo Kanu y Kelly Smith.



Para Modric, recientemente elegido mejor jugador del año para la UEFA, y Salah, finalista de la Champions, sería la primera vez que conquistasen el galardón, mientras que Cristiano ya sabe lo que es ganarlo en las dos últimas ocasiones.



"Salah ha tenido una buenísima temporada en el Liverpool, pero tuvo la mala suerte de lesionarse antes de la Copa del Mundo. Es un jugador fantástico, pero creo que no tiene muchas oportunidades de ganarlo (el premio)", apuntó Schmeichel.



"A veces la gente dice que Cristiano ganó la Liga de Campeones, pero se olvidan de que Modric también lo hizo y que, además, su actuación en el Mundial ha sido increíble liderando a su equipo", añadió.



El ganador del premio se develará el próximo 24 de septiembre en una ceremonia organizada en el teatro Royal London Festival Hall de la capital inglesa.