Messi se llevó otros dos trofeos a su vitrina

Lionel Messi recibió el Trofeo Pichichi y el Trofeo Alfredo Di Stéfano, al máximo goleador y al mejor jugador de la Liga española respectivamente, en un muy buen final de año con la camiseta de Barcelona.



La Pulga ha apuntado que su objetivo no ha sido nunca lograr premios individuales "sino el mayor número de títulos posible".



"Como siempre digo, si llegan premios individuales, bienvenidos sean, pero mi objetivo principal es pelear por todos los títulos", ha declarado durante la gala de los Premios Marca del Fútbol, celebrada en el Convento de los Ángeles de la capital catalana.



Esta es la cuarta vez que Messi gana el Pichichi -la temporada pasada fue el máximo artillero de LaLiga Santander con 37 dianas- y la quinta que se lleva el Trofeo Alfredo Di Stéfano.



"Como ya dije en la entrega de la Bota de Oro (también la cuarta de su carrera), quiero dedicárselo al vestuario", ha afirmado el astro argentino.



Messi, que ya suma catorce tantos esta temporada, tendrá la oportunidad de aumentar la cuenta el próximo sábado en el Bernabéu, aunque ha querido restar trascendencia al Clásico.



"Es un partido especial por lo que significa, porque es contra el Real Madrid y en su campo. Ganando le sacaríamos una distancia importante (14 puntos), pero como ha dicho Andrés (Iniesta), los segundos no son ellos, sino el Atlético de Madrid. Pero más allá de que quedaría mucha Liga, sería bonito despedir el año con una victoria", ha comentado.



Preguntado si para este 2018 sueña con una final Argentina-España en la Copa del Mundo de Rusia, Leo Messi ha apuntado que no sabe "si esa sería la final soñada", pero que para él "sería increíble volver a jugar una final del Mundial y conseguir ganarla".



"Ojalá se dé, pero primero tenemos que pasar la fase de grupos, que tenemos un grupo complicado (sus rivales serán Islandia, Croacia y Nigeria), y a ver como luego se da todo", ha finalizado.