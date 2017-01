Montoya: se aleja River y se acerca Boca pero insisten con Europa

"Yo hablé con el jugador, pero es una negociación que está llevando a cabo la gente de Boca. Agregar cualquier comentario es innecesario. Me parece que Boca debe resolverlo con Central y nada más”, dijo el Mellizo, en su primera conferencia de prensa del año.

En otras recientes declaraciones radiales, Luzzi dejó entrever que las posibilidades del millonario ya no son tales. "Se va a Boca o a Europa, con River no hay diálogo", sentenció.

“Siempre nos dio la tranquilidad para trabajar, nunca exigió nada en particular, sólo le pidió a Central un cambio de aire, ya que había dejado pasar una propuesta en junio pasado”, recordó.

El representante del volante de Central, Daniel Luzzi, confirmó este viernes en Radio 2 que por estas horas se aprestaba a viajar a Italia y España –en ese orden– ya que “hay propuestas del exterior bastante firmes”, aunque no brindó detalles sobre clubes.

La novela Montoya no avanza pero igual, siempre tiene novedades. La última es que se acerca Boca en desmedro de las chances de River. Aunque la idea del jugador y su representante sigue siendo la misma: emigrar al fútbol europeo.

