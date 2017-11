Newell's acusó a Central de robarle juveniles y se abrió la grieta

La relación entre Newell's y Central en relación a las divisiones inferiores sufrió un cimbronazo con la acusación, con nombre y apellido, que hizo Ariel Cozzoni, coordinador deportivo de la escuela de fútbol infantil leprosa. Señaló que desde Granadero Baigorria intentan arrebatarle a varios chicos para que se muden de club.

El apuntado por la Chancha es Hugo Hernández, jefe del área de captación de Central desde hace tres años. "Mi relación con Central fue siempre buena, desde hace 9 años que estoy acá. Me manejaba con el Monito Daniele y nunca un problema. Pero ahora apareció este personaje", tiró.



"Este supuesto captador de Central (porque eso no es ser captador) ya nos habló a un montón de chicos. No se hace esto, de ofrecerle cosas a los padres. Se perdieron todos los códigos. Y lo sé porque los propios padres nos dicen qué es lo que les dijeron", añadió.



Del otro lado, quien contestó fue Alberto Boggio, que comanda las inferiores canallas: "No tenemos ningún chico que haya jugado en Newell's. Pero Newell's sí, este año, se llevó cuatro de Central. Y es fácil comprobarlo", tiró.

Este encontronazo llega en una semana particular para quienes lideran las divisiones menores de Newell's, que vieron como una de las joyas de la cantera, el volante Nicolás Castro, se fue a Boca de manera intempestiva e inconsulta.



Mackey: "No puedo disimular mi enojo"

Al respecto de esto, el coordinador general de divisiones menores leprosas dijo en Zapping Sport que aún le dura la "impotencia y el disgusto" que le generó esta partida. "Trato de ser medido en mis respuestas, pero si la conversación fuera en otro ámbito, no lo haría. No puedo disimilar mi enojo", tiró.

Mackey subrayó: "Lo vivo bastante mal, molesto, porque nos levantamos todos los días para formar jugadores que lleguen a la primera de Newell's. Que aparezca esto, que por decisión familiar se va a otro club, me resulta molesto. Y también molesto de parte de la otra institución, que viola el supuesto pacto para que eso no suceda".

También admitió que "por otro juvenil, Luciano Cingolani, mostró interés el Manchester United. Cuando se comunicaron, se pretendía que dijeran cuál es la propuesta que quieren hacer y no llegó ninguna. Cuando eso suceda, la CD evaluará y a partir de eso, se tomará la decisión que se crea necesaria. Pero yo tampoco quiero que se vaya".

"Sea por el pago que sea, no quiero que se vayan los chicos de las inferiores. Que se vayan los de primera, son las reglas del juego. Pero no que se vayan los chicos de inferiores. Yo no gano nada por ese dinero que pueda entrar, trabajo para que los chicos jueguen en primera", añadió.

Y confesó: "Nosotros hicimos una lista de 20 jugadores que Newell's debería blindar a través de un contrato, porque es la única manera de evitar que se vayan. Pero el club no está en una situación de poder hacerle contrato a 20 jugadores de inferiores, considerando el monto de un primer contrato".