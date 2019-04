Newell's busca sellar la serie ante Gimnasia y avanzar en la Copa de la Superliga

Newell's buscará sellar este domingo, desde las15.30 con arbitraje de Diego Abal, la serie que empezó ganando por 1 a 0 ante Gimnasia en La Plata. El pleito, por la serie de primera fase de la Copa de la Superliga, será la llave para enfrentar a Defensa y Justicia en los octavos de final. A la Lepra le alcanzará con un empate para avanzar. El 0-1 los llevaría a los penales y cualquier otra derrota lo sacará de carrera.

El entrenador Héctor Bidoglio no confirmó la formación, pero haría una única variante. "No voy a decir que no me convenció Leal, no me convenció el equipo en su conjunto. Pero no tenemos un equipo en cantidad que nos permita andar tocando mucho", dijo entre semana, cuando le preguntaron por el portugués.



Finalmente, la Pantera irá al banco y debutará el juvenil Francisco González. Es un delantero por afuera cordobés, que firmó su primer contrato el año pasado y que forma parte del seleccionado sub 20. Será el cuarto futbolista que debuta en la era Bidoglio: Juan Pablo Freytes, Aníbal Moreno y Juan Manuel Requena antes.

Además, el DT confirmó que Fontanini no estará a disposición y que el juvenil Aníbal Moreno viene de un parate extenso: "Aníbal entrenó esta semana con total normalidad, lo tenemos en cuenta pero se le notan las dos semanas de parate. Fontanini no llega. Trataremos de confirmar el equipo el fin de semana, aun no lo tengo definido".

"Necesitamos levantarles la confianza a nuestros jugadores para que se sientan importantes y vuelvan a hacer cosas que saben hacer muy bien. El equipo está pasando por momentos de desconcentración: estamos trabajando en este aspecto. Tenemos que mostrar de una vez por todas que estamos en crecimiento. Tenemos que consolidar esa imagen que venimos dando de local, no nos podemos confiar", expresó.





El festejo leproso, agónico, en el 1-0 en el Bosque.



Por su parte, Darío Ortiz realizará una sola variante con respecto a los once que recibieron a la Lepra el viernes pasado: el ingreso de Franco Mussis en lugar de Víctor Ayala en la mitad de la cancha. El volante paraguayo fue expulsado en el segundo tiempo del juego de ida y por lo tanto no podrá estar en la revancha en el Parque Independencia.

El técnico no haría otros cambios, por lo que estaría respaldando el trabajo de Brian Mansilla. Así, tanto el uruguayo Santiago Silva como el juvenil venezolano Jesús Vargas seguirían esperando su oportunidad en el banco de suplentes.

La probable: Alexis Martín Arias; Facundo Oreja, Maximiliano Coronel, Gonzalo Piovi y Lucas Licht; Franco Mussis y Lorenzo Faravelli; Maximiliano Comba, Brian Mansilla y Horacio Tijanovich; Jan Hurtado.