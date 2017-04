Newell's juega con Aldosivi, con la meta de acercarse a Boca

Newell's visitará este sábado a las 14 a Aldosivi, por la fecha 21 del torneo de primera división, en el afán de volver a sumar de a tres y ponerse aún más cerca del líder Boca, que le lleva cinco puntos y tendrá que afrontar el duelo en Rafaela ante Atlético para sostener la diferencia.



La Lepra viene de igualar con Estudiantes, otro de los animadores del certamen, y vivió una semana convulsionada con el contrapunto entre el entrenador Diego Osella y el presidente Eduardo Bermúdez por la decisión de dividir el viaje de la delegación en dos, una parte en micro y otra en avión.



"No es una situación normal y tengo miedo que esto le pueda repercutir al futbolista, aunque ellos lo entienden y no ponen excusas. Este grupo demuestra estar muy comprometido", precisó Osella, mientras que Bermúdez le retrucó: "Eso no va a repercutir en el equipo. Que se dedique a hablar de fútbol".



En relación a la formación, el DT confirmó un solo cambio: Nahuén Paz cumplió la fecha de suspensión por haber llegado a la quinta amarilla e ingresará en lugar de Germán Voboril, quien fue titular ante el León. Los demás, los mismos.

Por lo tanto, los once de la Lepra para chocar ante el Tiburón serán: Pocrnjic; San Román, Domínguez, Moiraghi, Paz; Quignón, Sills; Amoroso, Formica, Maxi Rodríguez; Scocco.



Cómo llega el rival



El Tiburón está vigesimosexto en la tabla con 20 puntos y viene de tres derrotas consecutivas. El técnico Darío Franco baraja la chance de meter dos cambios: el ingreso de Gastón Díaz por el suspendido Alan Alegre y la entrada táctica de Roberto Brum por Sebastián Navarro.

El equipo sería: Pablo Campodónico; Gastón Díaz, Jonathan Galván, Ramiro Arias; Ismael Quilez, Roberto Brum, Leandro Sosa Otermín, Joel Acosta; Nery Bandiera, Sebastián Penco.





El árbitro del encuentro será Pedro Argañaraz y tendrá transmisión de Radio 2.