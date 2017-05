Newell's niega que los despidos sean en “represalia”

— Newell's Old Boys (@CANOBoficial) 2 de mayo de 2017

Finalmente, el secretario rojinegro descartó –al menos según su visión– que el plantel de fútbol profesional tenga motivos para adherirse a este nuevo paro. “Si una comisión directiva no tiene la facultad de tomar una decisión de este tipo, yo ya no entiendo más nada”, cerró.

“Los telegramas de despido salieron, pero no les llegaron el sábado a la mañana”, se excusó Menchón, que remarcó que los despidos son “inamovibles” a pesar de los reclamos gremiales y anunció que “se les va a descontar el día” a aquellos que no acudan a trabajar.

José Menchón, secretario de la entidad del Parque, dijo en Radio 2 que la reciente expulsión de los trabajadores fue “por temas personales, porque no cumplían sus funciones como las tenían que cumplir”, y sobre la nueva huelga opinó que “es desacertada porque esto no es en represalia a la medida anterior”, como plantean los damnificados .

El Club Atlético Newell's Old Boys justificó este martes los despidos de tres trabajadores con el argumento de que “no cumplían sus funciones” y descartó de esa manera que la decisión haya sido en represalia a las medidas de fuerza que los empleados llevaron a cabo el último mes. Ante esta situación, rige un nuevo paro en las institución.

