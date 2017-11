Newell's recibe a Belgrano, en el afán de hacerse fuerte en casa

Newell's jugará esta noche, a partir de las 21.30 y con arbitraje de Argañaraz, frente a Belgrano por la novena fecha de la Superliga de primera división. Lo hará con la misión de hacerse fuerte en el Coloso, donde ganó el último cotejo que jugó, ante Chacarita.



La campaña leprosa es de discreta para abajo: marcha decimonoveno con 9 puntos, producto de dos victorias, tres empates y tres derrotas. La última serie de triunfo ante el Funebrero e igualdad en Paraná trajo algo de tranquilidad y renovó la confianza.



El DT del conjunto rojinegro, Juan Manuel Llop, no podrá contar con dos piezas titulares en el último encuentro (empate con Patronato): Leonel Ferroni, lateral izquierdo que vio la roja en Paraná, y el volante central Nery Leyes, quien sufrió un desgarro y estará afuera este partido.



El entrenador definió que Milton Valenzuela será el sustituto de Ferroni (hasta hace dos partidos era el titular) y Juan Ignacio Sills se parará en el círculo medio. En duda estaban Nehuén Paz (gripe) y Víctor Figueroa (molestia), pero hay optimismo en que puedan jugar.



Del otro lado, el celeste viene en crisis: hace cinco partidos que no gana ni convierte: acumula cuatro 0-0 y la caída por 0-4 ante Boca. Debutó con derrota ante Banfield y luego había vencido seguidamente a San Martín y Argentinos.



El entrenador Pablo Lavallén también hará un par de modificaciones: "Cuti" Romero va por Godoy que está lesionado y Sequeira por Ramis, quien está suspendido.



Los once: Acosta; Guidara, Romero, Lema, Benítez; Amoroso, Ortiz, Lértora, Sequeira; Suárez, García.