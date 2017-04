Oficial: la AFA echó a Bauza y la selección busca DT

Si bien no hubo voces oficiales al respecto, todo indican que la AFA buscará ahora concretar la llegada de otro santafesino, el casildense Jorge Sampaoli, para que se haga cargo de la selección. Antes deberá resolver su salida del Sevilla de España, donde el ex DT de la selección de Chile tiene un contrato vigente.

A un año del Mundial de Rusia, al que aún no logró clasificarse, Argentina se quedó sin entrenador. Oficialmente, la AFA confirmó este lunes que Edgardo Bauza ya no es más el técnico de la selección y ahora debe buscarle rápido un reemplazante.

