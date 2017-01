Osella arranca una semana de laboratorio futbolístico

Newell's regresó de Mar del Plata con un buen trabajo de fondo en el aspecto físico y con algunos entrenamientos futbolísticos que le sirvieron a Diego Osella para tomar los primeros apuntes acerca del presente de su plantel. Pero desde este lunes, ya en Bella Vista, el cuerpo técnico le dará inicio a una semana en la que podrá sacar las primeras conclusiones. Es que están previstos los dos primeros amistosos formales, que no se pudieron hacer en La Feliz por falta de rivales. Para este martes a las 9 en el predio de zona oeste fue programado el primer ensayo ante Atlético Paraná, equipo entrerriano que milita en la B Nacional y que acaba de fichar al ex arquero de Boca y San Lorenzo, Pablo Migliore. El siguiente ensayo será ante Instituto de Córdoba el próximo viernes; y la otra semana, medirá fuerzas el martes 31 de enero con Sarmiento de Junín y el sábado 4 de febrero con Atlético Rafaela. El fin de semana siguiente, supuestamente, debería reanudarse el certamen oficial.

