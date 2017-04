Paolo lamentó los goles perdidos, pero destacó: "Seguimos creciendo"

Para Paolo, Central "es un equipo que trabaja, un equipo que intenta, es intenso y agresivo. Pero todavía no se logró nada".

Paolo Montero elogió el trabajo de su Central en el 2-0 ante Aldosivi, pero lamentó la cantida de chances desperdiciadas frente al arco rival. "Para mí, hoy fue uno de los mejores partidos. Dominamos todo el tiempo. Tuvimos 8 minutos malos, nada más", comentó. "Uno siempre es optimista y busca lo mejor. No esperábamos conseguir todos estos puntos, pero hay que seguir trabajando. Apuntamos a mantenernos y seguir creciendo: se logró el objetivo de estar luchando para clasificar a la Copa Sudamericana", agregó.

