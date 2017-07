Patón Guzmán, campeón de nuevo en México

Tigres de Monterrey, con los argentinos Nahuel Guzmán (ex Newell's), Lucas Zelarayán (ex Belgrano) e Ismael "Chuco" Sosa (ex Independiente) le ganó 1-0 a Chivas de Guadalajara, dirigido por Matías Almeyda y obtuvo el trofeo Campeón de Campeones de México.





El partido se jugó en el estadio Stubhub Center de California, Estados Unidos, donde los de Ferreti se tomaron revancha de los de Guadalajara, que le ganaron la final del último Clausura.Tigres, campeón del Apertura 2016, fue mejor pero se encontró con una destacada actuación del arquero Rodolfo Cota, vulnerado solo por un remate de izquierda de Eduardo Vargas promediando el segundo tiempo.Ferreti tuvo que disimular la importante ausencia del volante argentino Guido Pizarro, fichaje del Sevilla de Eduardo Berizzo, puerta que se abrió para la eventual llegada de Gary Medel a Monterrey.Tigres: Nahuel Guzmán; Iván Estrada (luego Yahir Alberto Díaz), Juninho, Jorge Torres Nilo; Israel Jiménez (José Francisco Torres), Javier Aquino, Lucas Zelarayán, Jurgen Damn, Ismael Sosa; Eduardo Vargas, Andre Gignac. DT: Ricardo Ferretti.Chivas de Guadalajara: Rodolfo Cota; Jesús Sánchez, Carlos Salcido, Oswaldo Alanís, Edwin Hernández; Michael Pérez, José Juan Vázquez, Ángel López; Kevin Magaña (José Macías m.60), Ángel Zaldívar, Carlos Fierro. DT: Matías Almeyda.Gol: segundo tiempo, a los 17 minutos, Eduardo Vargas (T).Árbitro: Óscar Macías.