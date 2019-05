Peratta: “Vamos a reforzarnos sin pensar que se pueden sacar los promedios”

Sebastián Peratta, en su cargo de director deportivo de Newell's y luego del anuncio de Frank Kudelka como nuevo técnico del club, habló en conferencia de prensa ests lunes al mediodía. El ex arquero leproso evitó hablar del tema Gabriel Heinze y prefirió enfocarse en la planificación de la pretemporada y de la política de refuerzos con el nuevo conductor táctico de la Lepra. “Vamos a reforzarnos sin pensar que se pueden eliminar los promedios; tenemos claro la temporada que nos jugamos”, afirmó.

En el inicio de la conferencia, a Peratta le preguntaron por el remanido tema de Gabriel Heinze. El manager rojinegro sostuvo que no hubo comunicaciones oficiales con el Gringo: "Se habló mucho, nosotros siempre fuimos claros, no voy a hablar de ningún caso en particular, lo que pasa es que salir a atajar todo lo que se dice es imposible", describió.

"Cada uno elige informar e informarse como quiere, nosotros tratamos de ser claros, a mí no me gusta que muchas veces se manipule la información de una u otra manera, pero no lo puedo evitar tampoco", confió el ex portero.

Después, se enfocó en lo que viene con Frank Kudelka: “Ya hace tres semanas que venimos hablando sobre posibles refuerzos, renovaciones y posibles bajas”, aseguró. Y luego sentenció que “como club tenemos muy claro que es lo que creemos necesitar y en dónde estamos parados”.

Peratta consideró que “a lo largo del segundo semestre del año pasado, que es cuando yo tuve más participación activa, tratamos de reordenar el plantel y de dejarlo mejor de cara a la temporada siguiente”.

Y añadió: “Incluimos a muchos jugadores del club, jugadores a los que no se les terminaba el contrato el 30 de junio de este año”.

“A Frank (Kudelka) lo pusimos en conocimiento de nuestra opinión, del plantel con el que va a poder contar. También le acercamos muchos material audiovisual propio”, dijo Peratta sobre el nuevo DT de Newell's, que será presentado este martes al mediodía en el Coloso Marcelo Bielsa.

Luego indicó que “de acá en más, trabajaremos en delinear cuáles serán las prioridades de cara al mercado que viene”. Y advirtió que “nombres propios no se tiraron y si los hay, no voy a hacerlos públicos hoy”.

Peratta adelantó que Newell's encarará la política de refuerzos sin pensar en todo lo que se habló la semana pasada: “Nosotros tenemos muy claro la temporada que nos jugamos, no cambia nada todo lo que se habló esta semana sobre sacar los promedios; sabemos cuáles son nuestros objetivos y vamos a reforzarnos en consecuencia siempre dentro de las posibilidades del club”, tiró.

Y reconoició que “está claro que esta vez el esfuerzo tiene que ser mayor que en el mercado de diciembre pasado”.

“Somos optimistas de que vamos a poder hacer un mercado mejor que el de diciembre pasado; creo que en ese sentido vamos a dar un paso adelante importante”, aseveró.

En cuanto a los recursos que tendrá el club para contratar jugadores, Peratta destacó que “hoy lo que se ha concretado es la venta de Lisandro Martínez, que creo que es una gran venta para el club. Las otras son cuestiones más mediáticas que oficiales”.

Después evaluó que “la venta de Martínez nos permite iniciar el mercado con buenas expectativas, pero seguramente habrá alguna venta más porque la necesitamos”.

“Tenemos que reforzarnos en tres, cuatro o cinco posiciones claves; eso lo empezaremos a charlar a partir de mañana con Frank”, finalizó.