Pico Mónaco anunció su retiro del tenis

"Tristeza porque voy a extrañar estar en las canchas de tenis. Alegría de haber tenido la fortuna de dedicarme a lo que más me gustaba desde chico. Sabiendo que la tenacidad, el esfuerzo, el compromiso y la dedicación siempre fueron mi motor, me voy con la satisfacción de haberlo dado todo y de saber quye disfruté hasta el último partido que competí", finalizó.

"Son muchos los sentimientos juntos que tengo. Me resulta muy difícil plasmarlos en una sola nota", expresó al tiempo que agregó estar "orgulloso de haber afrontado muchísimos desafíos durante tantos años".

En el escrito, dado a conocer pasadas las 9 de este lunes, manifestó que dejará las canchas tras 14 años. "Con certeza estoy tomando la decisión correcta, con la nostalgia que eso me genera. Una etapa maravillosa de mi vida ha llegado a su fin", comentó.

