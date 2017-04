Piden la reprogramación de Newell's-Estudiantes

Ante este panorama, se elevó una solicitud a la Asociación del Fútbol Argentino donde se afirma que el partido no puede jugarse ese día, tal como está programado, sino que debería disputarse el viernes o domingo. Quedará esperar para los próximos días la respuesta.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo