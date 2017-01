Por ahora sigue en Central pero no quiere: polémico video de Teo

Por si quedaba alguna duda de que Teo Gutiérrez se quiere ir de Rosario Central, el jugador –acostumbrado a salidas conflictivas de los clubes– subió un video en Instagram, dirigido a los hinchas de Junior de Barranquilla, en el que les dice que no se cerró aún su pase a esa institución pero que esa es su voluntad.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo