Por qué Rodrigo Mora se retira del fútbol

El regreso de River a los entrenamientos trajo una noticia inesperada: a los 31 años el delantero Rodrigo Mora anunció su retiro del fútbol.

El delantero dio a conocer su decisión a través de las redes sociales, con una sentida carta en la que explica que los dolores nunca solucionados que le trajo una lesión de cadera lo obligan a colgar los botines antes de lo que esperaba.

“Me toca vivir uno de los días más tristes de mi vida. El sufrimiento y el dolor son constantes y ya no puedo. Di hasta lo que tenía y hoy tengo que enfrentar la realidad. Ya no puedo seguir jugando al fútbol. Tengo un nudo en el pecho y una sensación imposible de explicar. Me hubiese gustado retirarme de otra manera”, escribió.

Y agregó: “Sé que vienen momentos complicados, con muchas decisiones por tomar. Pero hoy sólo quiero agradecer a todos. A mi hijo, mi familia, mis amigos, mis compañeros, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas por todo el amor y el apoyo que me brindaron siempre”.

Mora se operó a mediados de 2017 de una “sinovitis” en la cadera. Pero las molestias físicas nunca se fueron. El año pasado tuvo pocos minutos y su último partido fue en octubre, frente Aldosivi. Aunque formó parte de la delegación que viajó a Madrid para disputar la revancha de la final de la Copa Libertadores ante Boca.