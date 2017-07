Primera C: impactante lesión de un defensor tras un choque de cabezas

San Miguel y Defensores Unidos igualaron finalmente sin goles en el estadio de Arsenal, en donde el "Trueno Verde", acompañado por más de 10 mil hinchas, fue local debido a que tiene su estadio suspendido, en el primer partido de la final del Reducido de la Primera C que otorgará el segundo ascenso a la Primera B Metropolitana. La revancha se jugará el sábado próximo en Zárate.

El encuentro estuvo interrumpido casi 40 minutos, ya que no podía ser reanudado por el árbitro hasta que la ambulancia estuviera de regreso.

Isaías Olariaga, defensor de San Miguel, sufrió este sábado el hundimiento de su cráneo y debió ser operado de urgencia. Fue tras chocar su cabeza con la del delantero Javier Velázquez, de Defensores Unidos, en el partido de ida de la final del torneo reducido de Primera C, que se jugó en la cancha de Arsenal de Sarandí.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo