River insiste por Montoya, pero Central "hará lo que sea" para mantenerlo

"Pretendemos reducir el número de jugadores en la zona de la defensa. La mayoría están a préstamo: es importante no perjudicarnos en el patrimonio, pero sí corregir. Por Marco (Torsiglieri) tenemos un a posiblidad de España y otra menor de Ecuador. Por el resto no hay nada firme", tiró.

"La decisión política ya tomada era, si no se quedaba Sebastián (Sosa), no buscar otro arquero. Creemos que Ruso (Rodríguez) y Jeremías (Ledesma) están preparados para defender el arco. Ruso tiene experiencia y tenemos fe en Jeremías, porque es un jugador del club", comentó Cefaratti.

Otro futbolista pretendido por clubes ajenos es Damián Musto: "Tenemos interés que continúe en el club: lo sabe y se lo hemos manifestado. No queremos hacer una venta, menos en los casos de Walter y Damián, que son jugadores del club, pero debe ser una decisión compartida. Estamos dispuestos a hacer lo que sea para que se queden, porque son del club y son claves en la continuidad del plantel", tiró.

El hecho de que Daniel Luzzi sea el mismo representante de Montoya y el flamante entrenador canalla Paolo Montero no es un dato menor: "Obvio que le estamos metiendo presión al representante: imaginamos a Montero pidiéndole que lo deje seis meses más. Pero Walter tiene expectativas y motivaciones, que son válidas, y hay que atenderlas", dijo el dirigente.

"Por Walter hubo dos ofertas importantes, hay rumores e iniciativas de clubes que quieren contarlo. Pero nosotros no estamos interesados en escuchar ofertas. No queremos vender al jugador, aunque si llega una oferta interesante para el jugador, nos sentaremos a hablar. como corresponde", dijo Luciano Cefaratti, vicepresidente auriazul, en Zapping Sport.

En Buenos Aires, es cada vez más fuerte el rumor (y el lobby de la prensa) que habla de la chance de que River consiga los servicios de Walter Montoya. En Central lo saben, pero aclaran que no tienen deseos de desprenderse del volante (cuyo representante es el mismo que el de Montero) y que harán lo que sea para que siga en la institución.

