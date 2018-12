Rosario Central, al grupo H de la Libertadores con Gremio, U.Católica y un rival por definir

Rosario Central, River Plate, flamante campeón del fútbol sudamericano, Boca Juniors y otros cuatro equipos argentinos ya conocen a sus rivales en la Copa Libertadores 2019, en el sorteo de todas sus fases realizado en la ciudad de Luque, Paraguay.



Los canallas, representados por el presidente Rodolfo Di Pollina y el vicepresidente Ricardo Carloni, cayeron en el grupo H contra Gremio de Brasil, Universidad Católica de Chile y un integrante más que aún debe definirse, al que en el sorteo se lo denominó G3.



El conjunto de Bauza ya sabe que viajará relativamente cerca: Porto Alegre y Santiago, dos ciudades que no son tan distantes como podría haber tocado. Claro que eso podría cambiar con el cuarto integrante, que se resolverá más adelante.



Ese cuarto pasajero del grupo H saldrá de esta ecuación:



GANADOR 1 (Bolivia 3 vs. Libertad de Paraguay)

VS.

GANADOR 2 (Ganador A, que sale entre Deportivo La Guaira de Venezuela y Real Garcilaso de Perú VS. Atlético Nacional de Medellín)



De todos estos, el menos deseado es Atlético Nacional de Medellín, verdugo canalla en la última Copa que disputó aquel recordado equipo de Coudet. También podría tocar Libertad de Paraguay.

Central ganó la Copa Argentina y se metió en fase de grupos de la Libertadores.

Todos los grupos

GRUPO A

River Plate (Argentina)

Inter (Brasil)

Alianza Lima (Perú)

G4



GRUPO B

Cruzeiro (Brasil)

Emelec (Ecuador)

Huracán (Argentina)

Deportivo Lara (Venezuela)



GRUPO C

Olimpia (Paraguay)

Sporting Cristal (Perú)

Godoy Cruz (Argentina)

Universidad de Concepción (Chile)



GRUPO D

Peñarol (Uruguay)

Flamenco (Brasil)

Liga de Quito (Ecuador)

Bolivia 2

GRUPO E

Nacional (Uruguay)

Cerro Porteño (Paraguay)

Zamora (Venezuela)

G1

GRUPO F

Palmeiras (Brasil)

San Lorenzo (Argentina)

Junior (Colombia)

G2



GRUPO G

Boca Juniors (Argentina)

Atlético Paranaense (Brasil)

Jorge Wilstermann (Bolivia)

Deportes Tolima (Colombia)



GRUPO H

Gremio (Brasil)

Universidad Católica (Chile)

Rosario Central (Argentina)

G3

River ganó una final histórica a Boca en el Santiago Bernabéu.



La edición número 60 de la Copa Libertadores se jugará durante diez meses, desde el 22 de enero al 23 de noviembre, y tendrá como mayor novedad que la final, por primera vez en su historia, será a partido único en un escenario ya prefijado: el estadio Nacional de Santiago de Chile.



El campeón se clasificará directamente para el Mundial de Clubes 2019 y la Recopa 2020, que jugará con el titular de la Sudamericana 2019, y también para la fase de grupos de la Libertadores 2020.



Este torneo tiene 47 participantes de las diez asociaciones miembro de la Conmebol. Brasil será el de mayor representación con ocho cupos, seguido por Argentina (7) más Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, todos con cuatro.



Las tres fases iniciales, que arrojarán los cuatro equipos para completar los grupos, se jugarán del 22 de enero al 28 de febrero; y las ocho zonas, del 5 de marzo al 9 de mayo.



Los octavos de final irán del 2 al 11 de julio; los cuartos, del 30 de julio al 8 de agosto; las semifinales, del 24 de septiembre al 2 de octubre, y la final en Santiago de Chile, el 23 de noviembre.



A la ronda final avanzarán los dos primeros clasificados de cada grupo y sus emparejamientos se realizarán por sorteo en mayo de 2019.



La Libertadores transferirá diez equipos a la Sudamericana 2019: los terceros de cada grupo y los dos mejores perdedores de la Fase 3.





Rivales para la fase de grupos de la #Libertadores2019:



Grupo A:

River Plate ����

Internacional ����

Alianza Lima ����

G4



¡VAMOS, CAMPEÓN! pic.twitter.com/ujLcvowkRO — River Plate (@CARPoficial) 18 de diciembre de 2018





Los argentinos



El fútbol argentino cuenta con siete participantes, seis de ellos desde la ronda de grupos y Talleres de Córdoba a partir de la Fase 2, que se las verá nada menos que con San Pablo en su regreso a la competencia después de 17 años.



Los cordobeses tendrán que sortear dos llaves de eliminación directa para poder ingresar a los grupos, en los que esperan River, Boca, San Lorenzo, Huracán, Godoy Cruz de Mendoza y Rosario Central.



River, defensor del título tras su reciente consagración en Madrid, encabezará el Grupo A junto a Inter (Brasil), Alianza Lima (Perú) y el equipo que saldrá de G4.



Boca -finalista y campeón del fútbol local- será el otro cabeza de serie argentino, de acuerdo a lo estipulado por el ranking de la Conmebol. Estará en el grupo G junto a Atlético Paranaense (Brasil)

Jorge Wilstermann (Bolivia) y Deportes Tolima (Colombia).



San Lorenzo, que regresa a la Libertadores tras un año de ausencia, estará en zona F con Palmeiras (Brasil), Junior (Colombia) y G2.



Huracán jugará en el B con Cruzeiro (Brasil), Emelec (Ecuador) y Deportivo Lara (Venezuela). Y Godoy Cruz en el C con Olimpia (Paraguay), Sporting Cristal (Perú) y Universidad de Concepción (Chile).







Las fases anteriores:



*FASE 1:



E1: Delfín de Ecuador vs. Nacional de Paraguay



E2: Deportivo La Guaira (Venezuela) vs. Real Gracilaso de Perú



E3: Bolivia 4 vs. Defensor Sporting de Uruguay





*FASE 2 (*Ocho llaves ida y vuelta para definir los que avanzan a la instancia siguiente)



C1. Talleres de Córdoba vs. San Pablo (Brasil)



C2. Danubio (Uruguay) vs. Atlético Mineiro (Brasil)



C3. FC Melgar (Perú) vs. Universidad de Chile



C4. Bolivia 3 vs. Libertad (Paraguay)



C5. Palestino (Chile) vs. Independiente Medellín



C6. E2 vs. Atlético Nacional Medellín



C7. E1 vs. Caracas de Venezuela



C8. E3 vs. Barcelona de Ecuador





*FASE 3 (Los ocho clasificados de la Fase 2 jugarán entre sí para completar los grupos)



C1 VS. C8

C2 VS. C7

C3 VS. C6

C4 VS. C5