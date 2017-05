Ruso Rodríguez: "Supimos manejar la ansiedad de ellos"

Con respecto a la primera jugada de peligro de la Lepra, donde primero remató Mauro Formica y luego Joel Amoroso no pudo captar el rebote dado por el arquero canalla, señalo: "En los primeros minutos sabíamos que se iban a venir. Supimos manejar la ansiedad de ellos".

El ex portero de Independiente dijo que el primer gol del partido, de Carrizo a los 10 minutos, provocó que Newell's deje más espacios para que puedan atacarlos. "Con el gol no supieron mucho qué hacer. Sabíamos que la virtud de ellos era salir de contra", añadió.

En contacto con la prensa, el arquero manifestó que la clave del partido fue la "entrega y los huevos" de los jugadores auriazules. "No te podés dormir en los clásicos. La orden (de Paolo Montero) fue que mantengamos el orden y que seamos estructurados. Había que aprovechar los espacios para hacer la diferencia", comentó.

