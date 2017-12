Sarmiento ya calentó el clásico: “¿Zampedri? No sé quién es...”

Brian Sarmiento ya le puso pimienta al clásico del domingo que viene. Aún en el campo de juego luego del 2-2 con Racing, el volante contó que salió por precaución al inicio del complemento para no perderse el derby que viene. Y dijo no conocer a Fernando Zampedri, que no jugará por su polémica suspensión.



"Cuando corrí la última pelota, sentí que me iba a tirar o a acalambrar, por eso preferí guardarme para el partido más importante del año. Hasta donde pude, dí el cien por cien. Mi partido más importante viene el domingo que viene", le dijo el 10 a las cámaras de televisión.



Sobre el reparto con la Academia, sostuvo: "Nos dormimos en la pelota parada y lo pagamos caro, porque en realidad jugamos muy bien. Venimos levantando el nivel y la gente se va contenta porque estamos jugando mejor y damos todo".



Ya metido en el encuentro con los canallas, subrayó: "Lo soñé toda mi vida. Y lo voy a jugar como hincha y como un jugador de barrio, como se deben jugar estos partidos".



Finalmente, entregó la respuesta más polémica de todas: "-¿Qué te genera que no va a estar presente Zampedri? -", le preguntó el cronista. "-No, no sé quién es....", tiró.

