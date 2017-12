Seguimiento individual canalla

Ledesma: 6,5. Buen partido. Si bien tuvo poco trabajo, respondió con personalidad cuando fue exigido, especialmente en el juego aéreo



Ferrari: 6. Estos partidos le caen a la perfección. Le tiró la chapa a los pibes rojinegros y controló bien su carril



Tobio: 6,5. Sólido. Sacó sin complicarse cada balón que llegó al área. No dejó mover a Leal



Martínez: 6,5. Se complementó perfectamente con Tobio para sacar el peligro cada vez que fue necesario



Fernández: 5. Le costó en el inicio del complemento con la velocidad de Torres. El resto del juego cumplió



Camacho: 5. No desniveló como otras veces. Apenas un par de triangulaciones en el primer tiempo



Maxi González: 7. Otro gran partido. Un león para morder y quitar. Bien también en los relevos y en la distribución. Se ganó el puesto



Gil: 6. Importante tácticamente para ir a presionar y no dejar jugar al rival. Metió un gran centro para el gol de Herrera



Carrizo: 7. Una de las figuras. Los clásicos parecen ser su especialidad. Desequilibró constantemente y hasta armó una genial apilada con doble caño incluido



Herrera: 7. Otro de los mejores. El cabezazo perfecto para sacar la diferencia y la pelea y desgaste habitual



Ruben: 6. Inteligente para pivotear y aguantar pelotas. Aun sin convertir se las ingenió para ser importante



Ingresaron:



Coscia: 5,5. Contribuyó en la lucha adelante



Lovera: s/c. Pocos minutos en los que casi no pudo hilvanar contras



Pereyra: s/c. Entró en el descuento para cerrar el partido