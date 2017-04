Seguimiento individual leproso

Jacobo Mansilla: s/c. No jugó lo suficiente para ser calificado.

Juan Sills: 5. El equipo tuvo un poco más de quite cuando ingresó por Elías, pero con el correr de los minutos también se evidenciaron sus problemas para contener al débil Arsenal que iba al frente por inercia.

Ignacio Scocco: 5. Se las tuvo que arreglar como pudo para encontrar balones en zona de gatillo. Su gran mérito de goleador fue no quedarse dudando después del remate de Maxi e ir a buscar el rebote para asegurar el gol.

Joel Amoroso: 3. Hizo todo mal. No colaboró con los laterales, no pudo hacer pesar su velocidad y se equivocó tanto en los pases fáciles como en los arriesgados.

Jalíl Elías: 3. Perdió la batalla en la mitad de la cancha y casi no pudo robar balones para que sus compañeros pudieron administrar el juego. Encima pegó una patada brutal que lo puso al borde de la expulsión y se fue reemplazado en el entretiempo.

José San Román: 4. Arsenal desbordó varias veces por su sector y en ataque no hizo aportes.

Luciano Pocrnjic: 7. La figura de Newell's a lo largo de todo el partido. El equipo decidió refugiarse muy cerca de sus guantes al no poder tener la pelota y el uno de la Lepra siempre dio seguridad. Le tapó un remate muy bueno a Sánchez Sotelo en la parte final que podría haber sido el empate.

