El director técnico Sergio Hernández ofreció una mirada positiva después de la derrota con España (95-75) en la final del Mundial China 2019, al asegurar que el seleccionado argentino no perdió la medalla de oro sino que ganó la de plata.



"Lo que acaba de lograr este equipo es histórico. Hoy ganamos la plata, no perdimos el oro, eso lo tengo clarísimo", valoró el bahiense en diálogo con TyC Sports tras el partido en Beijing.



"Este equipo estará en mi corazón por el resto de mi vida. Estoy muy orgulloso. Nos deja un mensaje para que reflexionemos todos: cuando hay compromiso, trabajo, seriedad y apoyo los resultados se consiguen", abundó.



Hernández apuntó que Argentina "perdió hoy su segundo partido oficial en los últimos 60 días", sumada la caída ante México en los Juegos Panamericanos de Lima, donde sí obtuvo el primer puesto.



"Hoy nos encontramos con un equipo tremendo, inteligente, que tuvo todo el mérito por lo sucedido en la final. Lo mal que jugó Argentina en la final fue producto de lo que hizo España", aceptó.



"No tenemos excusas, no estábamos cansados, teníamos una gran ilusión pero España fue muy superior. Nos dominó de punta a punta. Pero nuestro análisis sobre Argentina tiene que separar dos cosas muy diferentes: este partido y el torneo en general", concluyó.